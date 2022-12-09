Общество 09 декабря 2022, 22:56 Кириенко объявил время героев из-за нависшей над Россией угрозы Кириенко: каждый день сегодня — время героев, так как есть угроза для России РИА «Новости»

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Каждый день нашего времени — это время героев, потому что есть угрозы для России. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время Всероссийского патриотического форума. Его заявление привел ТАСС.

«Сегодня такое время, когда каждый день — это время героев, потому что есть вызов и есть угроза для нашей страны, для нашей истории, для нашей культуры», — сказал он.

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Кириенко назвал происходящее цивилизационным вызовом. В России всегда в такие времена рождались настоящие герои, добавил он.

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Представитель президентской администрации уже говорил о том, что русский человек всегда придет на помощь тем, кто испытывает трудности. Он отметил, что это черта национального характера.

Во время церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022 года Кириенко сказал, что сейчас наступило время вызовов. Надо понимать меру ответственности за всю свою деятельность и «уметь быть со своей страной и народом», добавил Кириенко.