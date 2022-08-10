Кириенко заявил, что НАТО будет бороться с Россией «до последнего украинца»

НАТО будет с удовольствием воевать с Россией на территории Украины и до последнего украинца. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передал ТАСС.

По его словам, нынешнее руководство Украины отдало в распоряжение НАТО как свою страну, так и своих людей. И теперь фундаментальное противостояние западного общества против России творится руками украинцев.

«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко на церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

Ранее украинские силы обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В результате обстрел оказался поврежден забор детского сада.