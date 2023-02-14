Общество 14 февраля 2023, 17:53 Кириенко указал на важность поддержки семей участников СВО на уровне муниципалитетов Кириенко: главы муниципалитетов должны держать на контроле помощь семьям участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семьи участников СВО нуждаются в полноценной помощи и поддержке, этот вопрос должен быть на контроле глав всех муниципалитетов, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. С таким обращением он выступил на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, сообщило РИА «Новости».

«Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои — все участники специальной военной операции», — подчеркнул Кириенко.

Реклама

В настоящее время темой поддержки семей участников СВО занимаются и власти на региональном уровне, и движение «Мы вместе». Однако без руководителей муниципалитетов полноценно этот вопрос не решить, добавил он.

Реклама

«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь», — добавил Кириенко.

По его мнению, лучше глав муниципалитетов о нуждах семей не знает никто.