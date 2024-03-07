07 марта 2024, 15:07
Кириенко рассказал о массовых кражах Чебурашек в Сочи
Кириенко: кража Чебурашек стала единственным повторявшимся нарушением на ВФМ
Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи — это кража Чебурашек. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время пресс-конференции по итогам ВФМ, сообщило РИА «Новости».
«Не шучу, было несколько случаев», — поделился он.
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По словам Кириенко, игрушки раскладывали на кроватях в гостиницах. Постояльцы несколько раз забирали Чебурашек, которые стали одним из символов фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в Краснодарском крае, показал, что мировая изоляция России — миф. Сотни тысячи молодых людей приехали, чтобы получить новые знания, обрасти новыми знакомствами и просто отлично провести время.
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Краснодарский край
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