Общество 11 ноября 2022, 11:32 Кириенко прибыл на церемонию прощания с замглавы Херсонской области Стремоусовым Первый замглавы администрации президента РФ Кириенко прибыл на прощание со Стремоусовым РИА «Новости»

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В Симферополе началась церемония прощания с погибшим в ДТП замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Ее уже посетил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

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Прощание проходит в Александро-Невском соборе Симферополя. В храме установили гроб с телом покойного, оставив крышку открытой. Посетить церемонию, чтобы проводить Стремоусова в последний путь, могут все желающие. Похороны пройдут на центральном кладбище города.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП под Геническом. По предварительным данным, водитель бронеавтомобиля чиновника пытался уйти от столкновения с грузовиком, который совершал опасный маневр на дороге. Но в итоге он не смог справиться с управлением.

Президент РФ Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соратники погибшего назвали его смерть невосполнимой утратой. Они отметили, что он был настоящим патриотом и борцом за русских людей.

Стремоусову было 46 лет. У него остались супруга и пятеро детей.