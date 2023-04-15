Общество 15 апреля 2023, 11:04 Кириенко посетил Мариуполь Врио главы ДНР Пушилин: Кириенко посетил в Мариуполе собор, аптеки и рынок РИА «Новости»

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Мариуполь, где побывал в соборе, ознакомился с ценами в аптеках и на местном рынке. Об этом написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе <…> сейчас полностью восстановлен. <…>. Посетили его совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — рассказал он.

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Пушилин пояснил, что церковь серьезно пострадала от обстрелов, но службы в ней шли даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города.

Кроме того, Кириенко ознакомился с ценами и ассортиментом в аптеках. Провизор одной из них подтвердила, что дефицита препаратов в Мариуполе нет, стоимость лекарств «для людей».

Первый замруководителя администрации президента побывал на рынке Мариуполя, на прилавках которого в наличии мясо, рыба, овощи и свежая выпечка.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что порт Мариуполя готов к использованию с учетом восстановленных мощностей.