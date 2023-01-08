08 января 2023, 05:44
Кириенко пообещал выполнение всех задач спецоперации
Первый замглавы администрации президента России Кириенко пообещал выполнение задач СВО
Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его слова привел ТАСС.
«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал Кириенко.
Реклама
Он отметил, что украинские военные во время действия режима прекращения огня, который объявила Россия, постоянно совершали провокации.
Реклама
ВСУ в рождественскую ночь пытались нанести удары беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям, отметил Кириенко.
«К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента.
Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения, который действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Кремль призвал и Украину к соблюдению режима. Но Киев отверг предложение. В рождественскую ночь ВСУ семь раз атаковали населенные пункты в ДНР.
Реклама
Реклама