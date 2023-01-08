Общество 08 января 2023, 05:44 Кириенко пообещал выполнение всех задач спецоперации Первый замглавы администрации президента России Кириенко пообещал выполнение задач СВО РИА «Новости»

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Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его слова привел ТАСС.

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал Кириенко.

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Он отметил, что украинские военные во время действия режима прекращения огня, который объявила Россия, постоянно совершали провокации.

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ВСУ в рождественскую ночь пытались нанести удары беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям, отметил Кириенко.

«К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения, который действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Кремль призвал и Украину к соблюдению режима. Но Киев отверг предложение. В рождественскую ночь ВСУ семь раз атаковали населенные пункты в ДНР.