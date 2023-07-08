Общество 08 июля 2023, 18:45 Кириенко открыл форум «Истоки» и молодежный центр Сергей Кириенко открыл форум «Истоки» и молодежный центр в Печорах РИА «Новости»

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт форуму «Истоки» в городе Печоры Псковской области, а также открыл одноименный молодежный круглогодичный центр. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Здесь, на Псковской земле, неслучайно решением президента страны создадут не просто молодежный центр и летний форум, а с 2023 года откроют круглогодичный центр», — сказал Кириенко.

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Он напомнил, что в России уже есть молодежные круглогодичный центры, такие как «Машук», «Сенеж» и «Таврида».

«Теперь у этой большой семьи есть четвертый участник. Так что семья круглогодичных президентских образовательных центров теперь многодетная», — добавил замруководителя администрации главы государства.

Форум «Истоки» продлится в Печорах до 23 августа. Он стартовал со смены «Семейные ценности», которая объединила молодых родителей с детьми со всей России. В рамках нее пройдут лекции и дискуссии на темы семейного древа, воспитания детей и сохранения истории.