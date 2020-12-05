Кириенко назвал Россию мировой столицей волонтерства

Добровольцы со всего мира приняли участие в онлайн-марафоне «Мы вместе», приуроченном к Международному дню волонтера. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что иностранцы считают Россию примером для подражания и назвал страну мировой столицей волнотерства.

«На этом марафоне представители более 100 стран присоединялись [к онлайн-дискуссиям]. День волонтера празднуют во всем мире. Я очень часто слышал в течение этих двух дней от наших иностранных коллег, что для них Россия — это пример, если хотите, столица мирового волонтерства», — привел ТАСС слова Кириенко.

Также замглавы администрации рассказал о проекте «Новый год в каждый дом». Волонтеры в костюме Деда Мороза приходят к детям в нуждающихся семьях и к тем, у кого есть ограничения по здоровью, и дарят подарки.

«Если мы все вместе захотим, то у каждого ребенка может быть радость Нового года», — призвал участвовать в акции Кириенко.

Также он подошел к «елке желаний», снял с нее игрушку с новогодним пожеланием ребенка и пообещал его выполнить.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами. Он поддержал школьницу из подмосковного Домодедова в ее проекте помощи отстающим ученикам.