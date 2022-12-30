Общество 30 декабря 2022, 22:17 Кириенко исполнил мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний» Оргкомитет «Елки желаний»: Кириенко подарил велосипед, поездку в Москву и билет в музей РИА «Новости»

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В рамках Всероссийской акции «Елка желания» первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко исполнил мечты трех детей. Участники акции получили в подарок от политика велосипед, поход в океанариум и поездку в Москву, сообщили «Ленте.ру» в оргкомитете.

Кириенко подарил шестилетнему Диме из Саратова поездку в Москву и посещение палеонтологического музея и океанариума. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями.

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Девятилетний Руслан из Луганска смог приехать на новогоднюю елку в Кремль. Ребенок из Луганска побывал в Музее Победы на Поклонной горе. Кириенко подарил мальчику домашний спортивный комплекс. Девочка Софья из Ульяновска получила в подарок велосипед, о котором мечтала.

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Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции подарил юному спортсмену из Краснодарского края стол для игры в теннис. Также школьник получил от премьера ракетку шестикратного чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Сестра и братья мальчика тоже получили подарки.