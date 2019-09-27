Киргизия может отказаться от кириллицы из-за Малахова

В Киргизии обострилось обсуждение отказа от кириллицы после скандала с ведущим Андреем Малаховым. Тот в эфире своей передачи предположил, что таксист из Киргизии специально убил в ДТП россиянина Александра Маругова.

«Один наш депутат предлагал перейти на латиницу, поскольку мы остались единственной тюркской республикой в Центральной Азии, которая использует кириллицу. Шли дебаты. И вдруг — Малахов с такой речью совершенно шовинистической», — рассказал Ura.ru эксперт Института общественной политики Киргизии Марс Сариев.

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По его словам, раньше абсолютное большинство жителей Киргизии поддерживало кириллицу, но сейчас, когда идет такое бурное обсуждение обвинений со стороны Малахова, позиция могла измениться.

В то же время Сариев заметил, что после извинений со стороны Малахова конфликт может сойти на нет, поскольку у России очень большое влияние на Киргизию.

Скандальная история связана с выходом в эфир передачи Малахова 24 сентября. В ходе программы ведущий предположил, что водитель-мигрант Исламбек Акбаров из-за ситуации в стране мог за деньги специально устроить ДТП, в котором погиб Маругов. На это высказывание даже обратили внимание в МИД Киргизии.