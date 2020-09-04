Кипр проведет масштабную проверку выданных «золотых паспортов»

Правительство Кипра проведет масштабную проверку выданных за 18 лет «золотых паспортов», сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос.

Отмечается, что для этих целей создадут специальную комиссию. Поводом для этого стали материалы Al Jazeera о том, что выданные по программе «паспорта в обмен на инвестиции» документы вручались не только законопослушным людям. Предположительно, их выдавали подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, пишет Daily Storm.

Подготовкой комиссии займется генеральный прокурор Кипра. Как уточнил Коусиос, группа получит «широкие полномочия для расследования».