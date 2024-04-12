Общество 12 апреля 2024, 14:26 KION и VK Добро: 30% россиян лично сталкивались с домашним насилием

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Аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса благотворительности VK Добро выяснили, как много россиян сталкивались с домашним насилием. Результаты исследования опубликовало ИА НСН.

Так, 40% респондентов признались, что знают о таких случаях среди знакомых. Еще 30% лично подвергались эмоциональному или силовому принуждению в семье. Большинство из них — женщины.

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По мнению 70% опрошенных, причина агрессии зависит от обстоятельств: в некоторых ситуациях может быть виновата жертва.