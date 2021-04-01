«Кинутся отгружать мегатонны сахара». Россиян успокоили по поводу дефицита сладкого

Сахарные заводы притормозили продажу своей продукции в торговые сети, чтобы точно дождаться субсидий от государства. Пока в процедуре их получения не все понятно. Как только ситуация прояснится, все «кинутся отгружать мегатонны сахара». Об этом с беседе с «360» рассказал старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

«Правительство с 1 апреля изменило правила игры. <…> Оно обещало производителям <…> выдать субсидию. А наверняка, я так предполагаю, что процедура получения и оформления документов пока непонятна игрокам рынка. И производители хотят быть уверены, что субсидию получат. Как только эта процедура будет понятна и ясна, я думаю, что все производители просто кинутся отгружать мегатонны сахара, лишь бы быстрее получить субсидию», — поделился своим видением Иванов.

По его словам, сейчас производители боятся неправильно оформить продажу, а сахаром они за последние пять лет запаслись хорошо, до начала следующего сезона. Иванов подчеркнул, что никаких проблем не будет.

«Дефицита в советском понимании в России ни на один товар больше не будет никогда. Этого быть не может в рыночной экономике в силу того, что регулятором всего в рыночной экономике является цена. То, на что спрос вырос, а предложение уменьшилось, цена увеличивается на этот товар. Это автоматически влияет на снижение спроса и увеличение предложений. Если рыночные механизмы работают, дефицита не возникает нигде и никогда», — объяснил эксперт.

Ранее газета «Известия» написала, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, поэтому его запасы в распределительных центрах начали заканчиваться. Это произошло после решения правительством с 1 апреля выдавать субсидии добросовестным участникам соглашений о стабилизации цен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла никаких нарушений в поставках этого продукта и не выявила перебоев с закупкой.