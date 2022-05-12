Киножурналист Шнейдеров спрогнозировал закрытие 90% кинотеатров в России

Киножурналист Давид Шнейдеров считает, что к осени этого года в России может закрыться до 90% кинотеатров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, в первую очередь это коснется кинотеатров с несколькими залами. На их месте появятся магазины и кафе, считает эксперт.

«Нашего кино производится недостаточно, чтобы забить количество кинотеатров и кинозалов, также оно не собирает достаточно денег, чтобы окупить существование кинотеатров», — заключил Шнейдеров.