Кинозалы начали закрывать в торговых центрах Москвы

В торговых центрах Москвы начали закрывать кинотеатры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию игроков рынка кинопроката.

По информации издания, крупнейшая сеть «Синема парк/Формула Кино» в марте и апреле отказалась от двух объектов в Москве. В компании уточнили, что залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

При этом в Союзе торговых центров заявили, что на площади прекративших работу объектов были заключены так называемые нерасторжимые договоры аренды. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контракта. Владельцы ТЦ готовы обратиться в суд. Закрытие кинозалов им невыгодно, так как трафик центра зависит в том числе от наличия там кинотеатров.

Партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли расторжение контрактов на фоне новой экономической реальности. Известно, что такие консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов.

По прогнозам экспертов, недостаток репертуара в ближайшие два месяца обернется падением выручки кинотеатров минимум на 80%. В итоге это приведет к закрытию не менее чем 50% кинозалов. Владельцы кинотеатров просили господдержки на 6,5 миллиарда рублей, но пока им отказали в дотациях.