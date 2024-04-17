Общество 17 апреля 2024, 10:31 Киновед Торопыгина: способность Чаплина органично совмещать противоположные вещи сделала его неповторимым

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Актеру Чарли Чаплину 16 апреля исполнилось бы 135 лет. Способность совмещать противоположные вещи сделала его уникальным и неповторимым, сообщила киновед Марина Торопыгина в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, Чаплин умел органично соединять что-то смешное и развлекательное с очень серьезными темами. Именно данная способность сильно отличает его творчество. Также актер точно отрабатывал все трюки в картинах для того, чтобы их смысл стал более многогранным для зрителя.

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Торопыгина отметила, что неслучайно режиссер Ричард Аттенборо в фильме «Чаплин» выбрал на главную роль Роберта Дауни — младшего. Это тоже актер с диапазоном от комедии до серьезной драмы, добавила она.