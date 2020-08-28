Кинотеатры снова откроются в Омской области

Со 2 сентября в регионе откроются основные залы ресторанов и кафе, заработают уличные аттракционы в парках, общественные бани, санатории, детские учебные центры. Кинотеатры начнут первые показы с 4 сентября. Кроме того, разрешено проведение деловых мероприятий с числом участников до 50 человек.

Основное условие для возобновления работы — соблюдение масочно-перчаточного режима и других противоэпидемических требований Роспотребнадзора.

Фудкорты в торговых центрах пока остаются закрытыми.

Правительство продлило режим повышенной готовности до 29 сентября.

Театральный сезон стартует в Омской области с 18 сентября. В этот же день в Любине торжественно откроется ежегодная сельская спартакиада «Королева спорта». На церемонию придет 1,5 тысячи человек — трибуны заполнят только наполовину.

Велопарад состоится в Омске 19 сентября. К нему присоединятся 500 спортсменов.

По последним данным, в регионе выявлено 9115 случаев заражения коронавирусом, из них 6614 пациентов выздоровели, 145 человек скончались.