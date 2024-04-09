Общество 09 апреля 2024, 14:43 Кинотеатры под открытым небом откроют в парках Нижнего Новгорода в июне

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С начала июня в Нижнем Новгороде на Щелоковском хуторе, в «Дубках», в Автозаводском парке, Светлоярском и в парке Станкозавода заработают кинотеатры под открытым небом. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию города.

Кинотеатры будут открыты до конца августа. В мэрии также отметили о планах организовать просмотры фильмов для детей и взрослых и выступления творческих коллективов по проектам «Всем двором» и «Кинодворик».