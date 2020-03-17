Кинотеатры обвинили стриминговые сервисы в хайпе на карантине

Стриминговые сервисы использовали сообщения о введении карантина для вернувшихся из-за границы россиян в маркетинговых целях и предоставили бесплатный доступ к фильмам на своих платформах. Такие акции сопровождаются предложениями забыть о походах в кино.

Такое поведение не понравилось Ассоциации владельцев кинотеатров. Они опубликовали открытое письмо, в котором пригрозили стриминговым сервисам ответными мерами за нечестные методы привлечения зрителей.

«Использование в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов, недопустимо», — говорится в сообщении Ассоциации.

Владельцы кинотеатров заявили, что могут отказаться от продажи билетов через стриминговые платформы, которые засветились в использовании недобросовестных методах рекламы. Кроме того, они намерены отказаться от показа фильмов на своих площадках, которые в дальнейшем планируют показывать стриминговые сервисы.

В Ассоциации отметили, что их кинотеатры на карантин не закрываются. Владельцы принимают все необходимые меры, чтобы гарантировать зрителям безопасность в условиях ограничений, которые установили власти.

В Ассоциацию входят более 1600 коммерческих кинозалов, где показывают более половины всех фильмов, которые прокатываются в России.

Сегодня стало известно, что в Москве и Московской области запретили общественные мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что под ограничение попадают и театры, и кино и спортивные мероприятия. На такие меры власти идут для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

На сегодняшний день в России количество зараженных составило 93 человека. Большая часть заболевших граждан вернулась из заграничных поездок. От контакта с носителями возбудителя заразились только семь человек. В настоящие момент выздоровели четыре пациента. Остальные находятся в стационаре.