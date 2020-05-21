    21 мая 2020, 11:52

    Кинотеатры Ленинградской области начали работать. Там показывают мартовские фильмы

    Анастасия Кременчугская

    В Ленинградской области после карантина начали открываться кинотеатры. ИА Nation News пообщалось с администрацией кинотеатра «Седой Волхов» о запуске сети, изменениях в работе и о новых требованиях.

    Сотрудник кинотеатра рассказал, что залы открылись для посетителей 14 мая. Чтобы посмотреть кино, необходимо быть в маске. Залы заполняют лишь на 50%.

    «Сейчас мы рассаживаем посетителей по всему периметру зала и все. Среди нововведений — обработка зала антисептиками каждые два часа. Все работники у нас ходят в масках и перчатках», — поделился сотрудник.

    Сейчас в кинотеатре наблюдается низкий поток зрителей. Собеседник издания предположил, что многие пока боятся бывать в людных местах. Вторая возможная причина — отсутствие новинок. В залах показывают мартовские картины.