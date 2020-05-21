Кинотеатры Ленинградской области начали работать. Там показывают мартовские фильмы
В Ленинградской области после карантина начали открываться кинотеатры. ИА Nation News пообщалось с администрацией кинотеатра «Седой Волхов» о запуске сети, изменениях в работе и о новых требованиях.
Сотрудник кинотеатра рассказал, что залы открылись для посетителей 14 мая. Чтобы посмотреть кино, необходимо быть в маске. Залы заполняют лишь на 50%.
«Сейчас мы рассаживаем посетителей по всему периметру зала и все. Среди нововведений — обработка зала антисептиками каждые два часа. Все работники у нас ходят в масках и перчатках», — поделился сотрудник.
Сейчас в кинотеатре наблюдается низкий поток зрителей. Собеседник издания предположил, что многие пока боятся бывать в людных местах. Вторая возможная причина — отсутствие новинок. В залах показывают мартовские картины.