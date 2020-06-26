Кинотеатры и общепит откроются в Курганской области

Кинотеатрам, уличным кафе и ресторанам с верандами в Курганской области разрешили возобновить работу с 30 июня. Такое постановление выдал региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Документ с решением опубликовал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов, сообщило агентство Ura.ru.

«Разрешить с 30 июня 2020 года работу кинотеатров (кинозалов), уличных кафе, уличных веранд, террас ресторанов и иных предприятий общественного питания с обязательным проведением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в выписке решения оперштаба.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял заключение 26 июня.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Курганской области начал действовать с 1 апреля. Обязательный масочный режим местные власти ввели 15 июня.

Ранее стало известно, что регулярные рейсы возобновятся в аэропорту Кургана с июля.