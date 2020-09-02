Кинотеатры и фудкорты Санкт-Петербурга снова откроются с 12 сентября
С 12 сентября в Петербурге возобновляется работа кинотеатров, фудкортов, театров, а также разрешается посещение торговых центров и проведение досуговых мероприятий. Об этом сообщил сайт Daily Storm.
Также можно будет посещать пансионаты и санатории. Отмечается, что работа всех вышеперечисленных мест может начаться при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
Помимо этого, не нужно будет предварительно записываться в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы.
«С 7 сентября жители Санкт-Петербурга смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — заявили власти Санкт-Петербурга.