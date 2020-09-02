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    02 сентября 2020, 13:22

    Кинотеатры и фудкорты Санкт-Петербурга снова откроются с 12 сентября

    Анастасия Кременчугская

    С 12 сентября в Петербурге возобновляется работа кинотеатров, фудкортов, театров, а также разрешается посещение торговых центров и проведение досуговых мероприятий. Об этом сообщил сайт Daily Storm.

    Также можно будет посещать пансионаты и санатории. Отмечается, что работа всех вышеперечисленных мест может начаться при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

    Помимо этого, не нужно будет предварительно записываться в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы.

    «С 7 сентября жители Санкт-Петербурга смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — заявили власти Санкт-Петербурга.

    Новости SMI.FM