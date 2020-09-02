Кинотеатры и фудкорты Санкт-Петербурга снова откроются с 12 сентября

Также можно будет посещать пансионаты и санатории. Отмечается, что работа всех вышеперечисленных мест может начаться при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Помимо этого, не нужно будет предварительно записываться в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы.

«С 7 сентября жители Санкт-Петербурга смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — заявили власти Санкт-Петербурга.