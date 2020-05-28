    28 мая 2020, 18:59

    Кинотеатры готовы открыться до июля

    Артур Блянихов

    Кинотеатры Объединенной киносети («Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко») выказали готовность открыться до июля, после того, как ограничительные меры будут сняты. Об этом сообщило ИА RNS.
    Кинотеатры готовы открыться до июля

    «Мы готовы открыться до июля, чтобы быть готовыми к выходу нового фильма Кристофера Нолана „Довод“. Он заявлен в репертуарном плане на середину июля», — сказал представитель киносети.

    Он добавил, что киносеть готова работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Речь идет о ношении масок и рассадке зрителей с дистанцией не менее одного метра.