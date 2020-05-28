Кинотеатры готовы открыться до июля

«Мы готовы открыться до июля, чтобы быть готовыми к выходу нового фильма Кристофера Нолана „Довод“. Он заявлен в репертуарном плане на середину июля», — сказал представитель киносети.

Он добавил, что киносеть готова работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Речь идет о ношении масок и рассадке зрителей с дистанцией не менее одного метра.