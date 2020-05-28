Кинотеатры готовы открыться до июля
Кинотеатры Объединенной киносети («Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко») выказали готовность открыться до июля, после того, как ограничительные меры будут сняты. Об этом сообщило ИА RNS.
«Мы готовы открыться до июля, чтобы быть готовыми к выходу нового фильма Кристофера Нолана „Довод“. Он заявлен в репертуарном плане на середину июля», — сказал представитель киносети.
Он добавил, что киносеть готова работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Речь идет о ношении масок и рассадке зрителей с дистанцией не менее одного метра.