Общество 28 декабря 2022, 17:53 Кинотеатр в Феодосии назвал недоразумением опечатки в афише к фильму «Чебурашка» РИА «Новости»: кинотеатр в Феодосии исправил ляпы в афиши к фильму «Чебурашка» Кинопоиск

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В Феодосии разместили афишу к фильму «Чебурашка» с пропущенными первой и последней буквами в названии. Допустивший ляпы кинотеатр назвал случившееся недоразумением, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию заведения.

Там отметили, что никакого скрытого смысла в случившемся нет. В кинотеатре пояснили, что менявший рекламу на фасаде сотрудник работает у них недавно.

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«Присланный постер по размеру оказался больше нашего рекламного бокса, поэтому сотрудник загнул края с двух сторон, не придав этому значения», — рассказали в кинотеатре.

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Поэтому из названия киноленты выпали первая и последняя буквы. В администрации заверили, что ошибку оперативно исправили. Представители кинотеатра признались, что не ожидали такого резонанса вокруг этой истории.

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