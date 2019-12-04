Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне начали сносить. Видео
На видео, которое пользователь Instagram опубликовал два часа назад показано, что процесс сноса здания только начался.
Фотографии, которые другой юзер опубликовал в своем Twitter полчаса назад, показывают, что процесс разбора кинотеатра идет довольно быстро.
Когда именно завершатся работы по сносу «Соловья», точно не известно.
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Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году. Ранее владелец здания сообщал, что уже длительное время собирался снести «Соловей», так как он не отвечал современным требованиям безопасности и не нес культурной ценности.
В прошлом году стало известно, что на месте кинотеатра будет построен гостиничный комплекс. Речь идет о 21-этажном здании, проект которого АО «Киноцерн» представил в конце ноября. Там сказано, что в нем также будет находиться кинотеатр из пяти залов.
Последний показ в «Соловье» состоялся в воскресенье, 1 декабря. В 20:20 зрителям бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Со 2 декабря кинотеатр официально закрыли.