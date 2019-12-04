Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне начали сносить. Видео

В Москве начали снос здания кинотеатра «Соловей», который располагался на Красной Пресне. В соцсетях появились фото и видео, на которых показан процесс разрушения здания спецтехникой. «360» завел прямую трансляцию сноса.

На видео, которое пользователь Instagram опубликовал два часа назад показано, что процесс сноса здания только начался.

Фотографии, которые другой юзер опубликовал в своем Twitter полчаса назад, показывают, что процесс разбора кинотеатра идет довольно быстро.

Когда именно завершатся работы по сносу «Соловья», точно не известно.

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Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году. Ранее владелец здания сообщал, что уже длительное время собирался снести «Соловей», так как он не отвечал современным требованиям безопасности и не нес культурной ценности.

В прошлом году стало известно, что на месте кинотеатра будет построен гостиничный комплекс. Речь идет о 21-этажном здании, проект которого АО «Киноцерн» представил в конце ноября. Там сказано, что в нем также будет находиться кинотеатр из пяти залов.

Последний показ в «Соловье» состоялся в воскресенье, 1 декабря. В 20:20 зрителям бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Со 2 декабря кинотеатр официально закрыли.