Киностудия детских фильмов может появиться в России

Президент будет ждать доклад по этому вопросу до 20 декабря от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Заседание было посвящено реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В списке поручений правительству было также проведение исследования по потребительским предпочтениям молодежи и ее поведению в интернете. Возможно, будет создан специальный центр, который будет заниматься разработкой контента в Сети, направленного на нравственное воспитание молодежи.

Кабмин ознакомится с предложением вернуть курилки в аэропорты Подробнее

К апрелю 2020 года Кабмину было поручено принять ряд мер для повышения статуса учителя, также путем создания контента в сети «Интернет», который популяризирует профессию учителя.

Правительство еще рассмотрит возможности повысить доступность образования в суворовских военных училищах, кадетских (морских кадетских) корпусах, для несовершеннолетних из малоимущих семей.

Ранее стало известно, что Кабмин готов выделить дополнительные средства на восстановление жилья пострадавшего при паводках в Иркутской области.