  • Киностудия детских фильмов может появиться в России

    17 октября 2019, 02:15

    Александра Каширина

    На заседании Совета правительства президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов, сообщило агенство ТАСС.
    Киностудия детских фильмов может появиться в России

    Президент будет ждать доклад по этому вопросу до 20 декабря от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

    Заседание было посвящено реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В списке поручений правительству было также проведение исследования по потребительским предпочтениям молодежи и ее поведению в интернете. Возможно, будет создан специальный центр, который будет заниматься разработкой контента в Сети, направленного на нравственное воспитание молодежи.

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    К апрелю 2020 года Кабмину было поручено принять ряд мер для повышения статуса учителя, также путем создания контента в сети «Интернет», который популяризирует профессию учителя.

    Правительство еще рассмотрит возможности повысить доступность образования в суворовских военных училищах, кадетских (морских кадетских) корпусах, для несовершеннолетних из малоимущих семей.

    Ранее стало известно, что Кабмин готов выделить дополнительные средства на восстановление жилья пострадавшего при паводках в Иркутской области.