Киностудии и IT-компании РФ получат 500 млн рублей на международное продвижение

Российские власти выделят 500 миллионов рублей киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение. Всего на субсидии претендуют 11 компаний — они прошли первый этап отбора.

Как сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ) — операторе распределения субсидий — 360 миллионов планируют отдать отечественному кино. средства поулчат около 20 полнометражных картин. 90 миллионов уйдет к двум сериалам и 25 мультфильмам.

В РЭЦ отметили, что IT-компании почти не заинтересованы и не пользуются предложением государства.

Деньги отдадут представителям киноиндустрии и IT-компаниям, при их желании, на безвозмездной основе, но с рядом условий. Участвовать в отборе могут только компании, работающие на рынке больше трех лет. Их экспортная выручка не должна быть ниже семи миллионов рублей за последний год.

Также должен быть предоставлен отчет о приумножении экспортной выручки на сумму минимум втрое больше субсидии.

Правительство хочет создать фонд по поддержке игровой индустрии по аналогии с Фондом кино. Об этом стало известно в апреле. Спонсировать будут разработки, продвигающие российскую культуру и историю. Причем государственные деньги придется вернуть с продаж. В индустрии к идее отнеслись неоднозначно: задумка хорошая, но в качественное исполнение поверить трудно, как и в востребованность такого контента.