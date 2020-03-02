Киношники рассказали о съемках сериала «Магомаев»

Для создания атмосферы 60-70-х годов художники и костюмеры использовали специальные декорации и костюмы.

«Это ни в коем случае не документальная правда про то, что носили в Советском Союзе. Часть костюмов шили, часть арендовали у частных коллекционеров и в костюмерных», — приводит слова художника по костюмам Дарьи Зоновой сайт «Дни.ру».

Киношники признались, что в поисках костюмов создатели изъездили всю Москву.