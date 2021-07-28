Кинорежиссер Шахназаров назвал многие культовые фильмы «случайностью»

Карен Шахназаров озвучил мнение, что многие культовые фильмы появились совершенно случайно. По его словам, авторы шедевров даже не предполагали, что их произведения станут таковыми. Важную роль при этом играет, конечно же, талант художника. Об этом написало РИА ФАН.

«Есть фильмы очень значительные, которые, на мой взгляд, получились совершенно случайно. Такое тоже бывает. Картина вдруг, как говорится, „попадает“ в зрителя — становится на какой-то период частью мировоззрения целого поколения или даже нескольких поколений», — процитировало ИА Nation News слова Шахназарова.

У кинорежиссера подобное произошло с фильмом «Курьер». По его словам, во время задумки и съемочного процесса он даже не предполагал, как эту кинокартину воспримут критики и зрители. Тем не менее, ее смотрят уже много лет разные поколения.