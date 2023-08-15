Общество 15 августа 2023, 14:28 «Кинопоиску» выписали миллионный штраф за показ фильмов с ЛГБТ-тематикой без отметки 18+ Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ ЛГБТ-сцен без отметки 18+ РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы опять оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на один миллион рублей. Причиной стал показ фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки 18+. Об этом заявили представители суда в комментарии ТАСС.

«В отношении „Кинопоиска“ назначено административное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей», — уточнили в Замоскворецком суде.

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Онлайн-кинотеатр неправильно маркировал некоторые фильмы, в том числе картину «Александр» режиссера Оливера Стоуна.

«Речь идет о протоколах, которые были составлены в отношении „Кинопоиска“ 17 июля за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений (не пропаганду)», — пояснили «360» в пресс-службе онлайн-платформы.

Там добавили, что собираются обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений».

«Кинопоиск» уже заменил по фильмам возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

В пресс-службе сервиса выразили надежду, что действующую практику штрафов в отношении онлайн-кинотеатров пересмотрят в сторону предупреждений, а денежное наказание будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.

Месяц назад «Кинопоиск» уже получал штраф на такую же сумму за аналогичное нарушение. Тогда ресурс вместо 18+ поставил отметку 16+ на таких лентах, как «Английский цирюльник», «Дневник Бриджит Джонс», «Идеальные незнакомцы», «Жадность».

Ранее стало известно о повышении цен на услуги многих онлайн-кинотеатров в России. «Кинопоиск» поднял ценник на ежемесячную подписку в два раза.