Общество 20 июня 2023, 12:50 «Кинопоиску» пригрозили штрафом за пропаганду ЛГБТ среди детей Протокол на «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ среди детей поступил в суд РИА «Новости»

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Роскомнадзор составил протокол о пропаганде ЛГБТ среди детей на онлайн-сервис «Кинопоиск». Документы для рассмотрения и вынесения решения поступили в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

Собеседники агентства пояснили, что ответчиком по административному делу выступит фирма, владеющая онлайн-сервисом. Дату рассмотрения дела пока не назначили.

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«В суд поступил протокол в отношении ООО „Кинопоиск“, составленный по части 2 статьи 6.12.2 Кодекса об административных правонарушениях „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол“», — заявили в суде.

Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех миллионов рублей или приостановление работы площадки на срок до 90 суток. Какие видеоматериалы стали причиной для составления протокола в суде не уточнили.

Это не первое заведение протоколов на российские онлайн-кинотеатры. В конце мая Роскомнадзор передал для судебного рассмотрения протоколы в отношении кинотеатров Premier и Start за пропаганду ЛГБТ среди детей. Первое заседание пройдет в ближайшую среду, 21 июня в Мещанском районном суде Москвы. Ответчиком по административному делу станет онлайн-кинотеатр Premier.