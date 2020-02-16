«Кинопоиск» забыл отнести Крым к России

На сайте «Кинопоиск» Крымский полуостров отнесли к территории Украины. Карту можно увидеть в разделе «География фильмов» в личном профиле.

Журналисты радиостанции «Говорит Москва» заметили, что, если ранжировать просмотренные картины по странам в профилях пользователей, Россия показывается без Крыма. Зато полуостров подсвечивается, если выбрать Украину.

Журналисты связались с «Яндексом», которому принадлежит сайт, чтобы узнать, как спустя шесть лет после воссоединения Крыма с Россией, у них на сайте его все еще относят к Украине. Оказалось, что раздел не обновляли с 2010 года.

«Эта карта была опубликована в 2010 году и носит иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн „Кинопоиска“, этот раздел также будет обновлен», — сказали в пресс-службе «Яндекса» радиостанции.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.