Эксклюзив 02 августа 2023, 14:20 «Кинопоиск» обжалует штраф за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией сцен ЛГБТ Сервис «Кинопоиск» обжалует решение суда о штрафе за демонстрацию сцен ЛГБТ в фильмах РИА «Новости»

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Сервис «Кинопоиск» обжалует решение суда о штрафе за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений. Об этом «360» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений», — заявили представители сервиса.

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В «Кинопоиске» отметили, что заменили возрастную маркировку на 18+ в указанных судом фильмах, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

«Мы надеемся, что текущую практику штрафов в отношении онлайн-кинотеатров пересмотрят в сторону предупреждений, а штрафы будут применять только за неисполнение требований от госорганов», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского оштрафовали на 200 тысяч рублей за показ на «Кинопоиске» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки 18+.