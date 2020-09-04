Кинооператор «Приключений Шерлока Холмса» умер в Петербурге

Уточняется, что смерть наступила в ночь на четверг, 3 сентября. Коллеги отметили, что Лапшов был выдающимся мастером. Он работал над созданием картин «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Окно в Париж», «Господин оформитель» и многих других. В качестве режиссера он снял фильм-оперу «Амок», пишет ИА НСН.

В «Ленфильме» он начал работать в 1976 году. С 2009 года он был преподавателем в Высшей школе режиссеров и сценаристов Петербурга. Киностудия направила соболезнования родственникам и друзьям Лапшова.