«Киномакс» предложил льготные билеты привитым от коронаивруса
Льготный билет продадут при предъявлении сертификата о вакцинации и удостоверения личности. Информация об этом размещена на сайте компании.
Условия схожи с действующими для других льготных групп. Цена билета зависит от выбранного кинотеатра и колеблется в пределах 150-200 рублей.
«Это решение обусловлено желанием скорейшего возвращения к полноценной работе кинотеатров без ограничений, что возможно только при условии наличия иммунитета и выработанных антител у большинства населения», — процитировал заявление компании «Бюллетень кинопрокатчика».
Льготный билет в «Киномаксе» назвали инструментом поддержки государственной программы вакцинации и поощрения сделавших прививку гостей. Он также станет возможным гарантом безопасности для еще не переболевших COVID-19 зрителей.
Компания стала первой в культурно-развлекательной отрасли и на российском кинотеатральном рынке, кто решил предоставлять специальные условия прошедшим вакцинацию россиянам.
Рекомендации Роспотребнадзора, в том числе и в плане заполняемости залов, «Киномакс» продолжит соблюдать во всех своих точках.