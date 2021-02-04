«Киномакс» предложил льготные билеты привитым от коронаивруса

Билеты по льготным ценам появились в продаже сети кинотеатров «Киномакс». Купить их могут те, кто вакцинировался от коронавируса. Киносеть стала первой в России, предложившей такую практику.

Льготный билет продадут при предъявлении сертификата о вакцинации и удостоверения личности. Информация об этом размещена на сайте компании.

Условия схожи с действующими для других льготных групп. Цена билета зависит от выбранного кинотеатра и колеблется в пределах 150-200 рублей.

«Это решение обусловлено желанием скорейшего возвращения к полноценной работе кинотеатров без ограничений, что возможно только при условии наличия иммунитета и выработанных антител у большинства населения», — процитировал заявление компании «Бюллетень кинопрокатчика».

Льготный билет в «Киномаксе» назвали инструментом поддержки государственной программы вакцинации и поощрения сделавших прививку гостей. Он также станет возможным гарантом безопасности для еще не переболевших COVID-19 зрителей.

Компания стала первой в культурно-развлекательной отрасли и на российском кинотеатральном рынке, кто решил предоставлять специальные условия прошедшим вакцинацию россиянам.

Рекомендации Роспотребнадзора, в том числе и в плане заполняемости залов, «Киномакс» продолжит соблюдать во всех своих точках.