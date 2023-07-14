Общество 14 июля 2023, 18:00 Кинологическую площадку откроют в Петроградском районе Петербурга

Читать 360tv в

В Петроградском районе откроют специальную площадку для тренировки собак. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Площадка появится в районе перекрестка улиц Зверинской и Нестерова. Прийти сюда с питомцем сможет любой желающий. Здесь разместили специальные тренажеры, которые помогут при дрессировке животных. Как добавил сайт Petrograd.ru, площадка имеет надежное ограждение, защищающее прохожих.

Авторы: