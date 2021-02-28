Кинологи составили топ-10 «автомобильных» кличек собак

Российские кинологи составили список самых популярных кличек собак, названных в честь марок автомобилей. Больше всего в стране Лексусов и Хаммеров, сообщили РИА «Новости» в Российской кинологической федерации (РКФ).

Рейтинг построили на основе данных единой родословной книги РКФ, в которой каждый год регистрируют около 320 тысяч щенков.

Туда вписали 944 животных с кличкой Лексус и 934 Хаммера. Чаще всего такие имена дают йоркширским терьерам. Но встречаются и лабрадоры, мопсы, ротвейлеры, американские стаффордширские терьеры и другие породы.

Третье место досталось кличке Инфинити (807 питомцев). Затем идут Ягуар (577) и Бентли (409). Десятку замыкают Феррари, Шкода, Порш, Форд и Чери.

Питомцы с кличками Тесла, Ниссан, Камри и Мазда не попали в топ-10, заняв 11-15 строчки рейтинга.

Среди самых экзотических кличек встречается имя Жигули. Его носят трое питомцев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что кличка — это самая часто употребляемая команда.

«Останавливаясь на марке автомобиля в качестве клички, продумайте заранее короткий вариант имени, так будет проще подзывать к себе собаку», — посоветовал он.