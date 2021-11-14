Кинологи рассказали о способах защиты лап собак от реагентов

Коммунальные службы в зимний период посыпают тротуары и проезжую часть специальными реагентами, чтобы никто из людей не поскользнулся на льду. Но используемые вещества очень вредны для животных. Реагенты разъедают подушечки собачьих лап. О том, как защитить своего питомца во время зимних прогулок, кинологи рассказали «АиФ».

Перед прогулкой специалисты рекомендовали наносить на лапы собак специальные защитные средства. Лучше для этого подходят бальзамы и гели. Спреи для защиты от реагентов неэффективны, потому что быстро смываются.

Но самый лучший способ защиты — это специальная собачья обувь. Если питомец отказывается ее обувать, то нужно использовать методы дрессировки.

Если смесь из соли и песка проникнет между подушечками лап собаки, то возникнут мелкие трещины, которые придется долго лечить. Если на дороги насыпают реагенты с использованием магния, кальция и натрия, то прогулка для собаки закончится появлением язв на лапах.

Важно после прогулки устроить для домашнего питомца небольшой душ, даже если вы использовали средства защиты. Их необходимо обязательно смывать после возвращения домой.