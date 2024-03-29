Эксклюзив 29 марта 2024, 18:25 Кинологи рассказали о поисках погибших на месте теракта в «Крокусе» Кинолог Заславский рассказал о работе с собаками на месте теракта в «Крокусе»

Читать 360tv в

Погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» по мере разбора завалов после пожара искали кинологические расчеты отряда Центроспас и центра проведения операций особого риска «Лидер». Об этом «360» рассказал представитель кинологической службы отряда Центроспас Илья Заславский.

«К работе привлекли специально обученных собак, подготовленных для поиска живых людей, и собак, подготовленных для поиска погибших. Это две разные специализации, подготовка на которые ведется отдельно, по своим методикам и правилам», — пояснил собеседник «360».

Реклама

По его словам, к работе привлекли аттестованные в кинологической службе МЧС России расчеты кинологов и собак. Каждые два года расчеты проходят переаттестацию. Без нее спасателей и собак не допускают в зону спасательной операции.

Теракт в развлекательном центре произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате трагедии погибли более 140 человек, в том числе гражданин Белоруссии.