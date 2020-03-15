Кинологи рассказали, каких собак больше всего любят россияне

Россияне — большие любители домашних животных, особенно собак. Причем, как выяснили в образовательном центре Российской кинологической федерации, особенно нашим соотечественникам нравятся маленькие собачки, которых удобно держать в квартире.

В интервью М24 представитель образовательного центра Евгений Цигельницкий уточнил, что, по данным на март этого года, самыми популярными породами в нашей стране являются шпиц, чихуахуа и йоркширские терьеры.

Причем, как уточнил Цигельницкий, размер собачек зависит об общего настроения в стране. Например, когда в обществе было крайне небезопасно, например в конце 90-х, россияне гораздо чаще заводили крупных собак, особенно сторожевых.

Теперь ситуация гораздо спокойнее, люди расслабились и могут позволить себе небольшую собаку для души. Кроме того, россияне стали чаще путешествовать, а карликовую породу удобнее брать с собой. Еще маленьких собачек не так страшно оставлять с детьми, как огромных псов.