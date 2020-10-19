Кинологи предупредили об опасности некоторых игрушек для собак

Некоторые игрушки могут быть опасны для собак. Животные страдают из-за них или причиняют сами себе вред.

«Я советую всегда обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка, на ее размер и дополнительные маленькие детали. Чтобы игра не закончилась травмой для собаки, внимательно относитесь к выбору игрушек», — рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он добавил, что нельзя оставлять питомца в одиночестве во время игры, потому что даже самая безобидная игрушка может оказаться вредной или опасной. Из материалов нужно выбирать хлопок, дерево, высушенные жилы, резину, латекс или силикон, передает РИА «Новости». Игрушки с таким составом подходят для собак.

Важно не забывать и про размер покупки, отмечает Голубев. Крупная собака легко проглотит слишком мелкий мячик, что может привести к удушью. Также не стоит брать игрушки с большим количеством маленьких деталей. Эксперт призвал не использовать пластиковые бутылки — они губительны для десен собак. Кроме того, игрушки из таких предметов стачивают зубы животных, что приведет к заболеваниям в будущем.

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