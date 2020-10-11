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    11 октября 2020, 03:59

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак

    Кирилл Фролов

    Российская кинологическая федерация представила топ-5 лучших сторожевых пород. Эти собаки подойдут для охраны дома или предприятия, рассказал РИА «Новости» президент федерации Владимир Голубев.
    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак

    Весь список выглядит так:

    1. кавказская овчарка,

    2. московская сторожевая,

    3. среднеазиатская овчарка,

    4. тибетский мастиф,

    5. русский черный терьер.

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак | Изображение 1
    Кавказская овчарка / Ann Nikolaeva, flickr.com

    Первое место занимает кавказская овчарка. Для этой породы характерна недоверчивость и агрессивность по отношению к посторонним людям и животным, рассказал Голубев. Поэтому такие собаки являются лучшими сторожами и охранниками.

    При этом воспитание животного нужно начинать уже с трех-четырех недель, иначе кавказец становится неуправляемым.

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак | Изображение 2
    Московская сторожевая / pixabay.com

    На втором месте списка «ловкая, быстрая и выносливая» московская сторожевая. Это прекрасный охранник, который не покинет отведенную ему территорию и четко выполнит команды, если заниматься его воспитанием и проявлять внимание.

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак | Изображение 3
    Московская сторожевая / 4lapki.com

    Тройку лидеров замыкает «бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой», — среднеазиатская овчарка. По словам президента Российской кинологической федерации, у этого пса сильный характер. Поэтому среднеазиатскую овчарку рекомендуют заводить опытному владельцу.

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак | Изображение 4
    Тибетский мастиф / ethnomir.ru

    Еще один прирожденный охранник — это тибетский мастиф. Он предан хозяину, бдительно следит за своей территорией и способен принимать самостоятельные решения. Воспитание и дрессировку мастифа также нужно начинать с раннего возраста.

    Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак | Изображение 5
    Русский черный терьер / royal-canin.ru

    Замыкает пятерку лучших охранников русский черный терьер. Изначально эту породу использовали в армии. У собаки сильный характер, поэтому авторитетом для нее станет только серьезный хозяин. Пес очень хитрый, даже опытным злоумышленникам будет трудно его обмануть, отметил Голубев.

    Сторожевые собаки не должны реагировать на людей и животных вне охраняемой территории. При приближении недоброжелателя они должны оповестить хозяина лаем, отпугнуть чужаков грозным видом и в крайнем случае — атаковать.