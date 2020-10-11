Кинологи представили пятерку лучших сторожевых пород собак
Весь список выглядит так:
1. кавказская овчарка,
2. московская сторожевая,
3. среднеазиатская овчарка,
4. тибетский мастиф,
5. русский черный терьер.
Первое место занимает кавказская овчарка. Для этой породы характерна недоверчивость и агрессивность по отношению к посторонним людям и животным, рассказал Голубев. Поэтому такие собаки являются лучшими сторожами и охранниками.
При этом воспитание животного нужно начинать уже с трех-четырех недель, иначе кавказец становится неуправляемым.
На втором месте списка «ловкая, быстрая и выносливая» московская сторожевая. Это прекрасный охранник, который не покинет отведенную ему территорию и четко выполнит команды, если заниматься его воспитанием и проявлять внимание.
Тройку лидеров замыкает «бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой», — среднеазиатская овчарка. По словам президента Российской кинологической федерации, у этого пса сильный характер. Поэтому среднеазиатскую овчарку рекомендуют заводить опытному владельцу.
Еще один прирожденный охранник — это тибетский мастиф. Он предан хозяину, бдительно следит за своей территорией и способен принимать самостоятельные решения. Воспитание и дрессировку мастифа также нужно начинать с раннего возраста.
Замыкает пятерку лучших охранников русский черный терьер. Изначально эту породу использовали в армии. У собаки сильный характер, поэтому авторитетом для нее станет только серьезный хозяин. Пес очень хитрый, даже опытным злоумышленникам будет трудно его обмануть, отметил Голубев.
Сторожевые собаки не должны реагировать на людей и животных вне охраняемой территории. При приближении недоброжелателя они должны оповестить хозяина лаем, отпугнуть чужаков грозным видом и в крайнем случае — атаковать.