Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак

Обязательная маркировка домашних животных поможет решить проблему с бездомными собаками. Об этом РИА «Новости» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

Кинологи отметили, что проблема с бездомными собаками возникает там, где к содержанию и питанию питомцев относятся безответственно. Они предложили создать систему обязательной регистрации животных, что повысит сознательность владельцев. С ее помощью легче привлечь хозяина к ответственности. Если собаку обнаружат, то станет известно о ее владельце.

«Бездомные собаки появляются там, где отсутствует ответственность: ответственность тех, кто должен выполнять требования по отлову и стерилизации», — сообщили в РКФ.

Кинологи напомнили об ответственности, которая возлагается на владельцев собак, с животными нельзя грубо обращаться.

«Увидели бездомных собак — не кормите и не обустраивайте им жилища, сообщите в органы местного самоуправления, чтобы их отловили», — заявили в РКФ.

В последнее время произошло множество резонансных нападений собак. В деревне Домна в Забайкальском крае семилетнюю девочку загрызли бездомные псы. Позднее в Астраханском крае от нападения животных погиб мужчина.