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    19 июля 2020, 04:17

    Кинологи назвали самые популярные в России клички собак

    Кирилл Фролов

    Владельцы собак, регистрирующие своих питомцев, зачастую выбирают для них человеческие имена — как отечественные, так и иностранные, сообщили в Российской кинологической федерации. Первое место по популярности занимает кличка Оскар.
    Кинологи назвали самые популярные в России клички собак

    «Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания», — рассказал РИА «Новости» президент кинологической федерации Владимир Голубев.

    По данным федерации, десятка самых популярных кличек выглядит так:

    1. Оскар,

    2. Жасмин,

    3. Оливия,

    4. Валенсия,

    5. Жаклин,

    6. Зевс,

    7. Есения,

    8. Елисей,

    9. Ева,

    10. Злата.

    По словам Голубева, за последние пять лет десятка лидеров практически не меняется. За первое место соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В 2019 году первой по популярности была кличка Жасмин, Оскар находился на третьем месте. Тогда же в топ вошел Цезарь, которого в этом году заменила Валенсия.

    Рейтинг составляют на основе единой родословной книги Российской кинологической федерации. Ежегодно в ней регистрируется около 320 тысяч щенков. Помимо десяти самых востребованных кличек популярностью также пользуются имена греческих богов — Зевс, Афина и Афродита.

    Кроме них можно встретить собак по кличке Тиффани, Живанши, Гермиона, Земфира, Челси. С 2015 года федерация зарегистрировала свыше 550 псов по имени Лексус, более 260 Мерседесов и примерно столько же Бентли.

    Клички дворовых собак не пользуются популярностью. За пять лет были зарегистрированы всего восемнадцать Полканов, десять Дружков, четыре Каштанки и три Тузика.