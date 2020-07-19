Кинологи назвали самые популярные в России клички собак

Владельцы собак, регистрирующие своих питомцев, зачастую выбирают для них человеческие имена — как отечественные, так и иностранные, сообщили в Российской кинологической федерации. Первое место по популярности занимает кличка Оскар.

«Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания», — рассказал РИА «Новости» президент кинологической федерации Владимир Голубев.

По данным федерации, десятка самых популярных кличек выглядит так:

1. Оскар,

2. Жасмин,

3. Оливия,

4. Валенсия,

5. Жаклин,

6. Зевс,

7. Есения,

8. Елисей,

9. Ева,

10. Злата.

По словам Голубева, за последние пять лет десятка лидеров практически не меняется. За первое место соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В 2019 году первой по популярности была кличка Жасмин, Оскар находился на третьем месте. Тогда же в топ вошел Цезарь, которого в этом году заменила Валенсия.

Рейтинг составляют на основе единой родословной книги Российской кинологической федерации. Ежегодно в ней регистрируется около 320 тысяч щенков. Помимо десяти самых востребованных кличек популярностью также пользуются имена греческих богов — Зевс, Афина и Афродита.

Кроме них можно встретить собак по кличке Тиффани, Живанши, Гермиона, Земфира, Челси. С 2015 года федерация зарегистрировала свыше 550 псов по имени Лексус, более 260 Мерседесов и примерно столько же Бентли.

Клички дворовых собак не пользуются популярностью. За пять лет были зарегистрированы всего восемнадцать Полканов, десять Дружков, четыре Каштанки и три Тузика.