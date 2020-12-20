Кинологи начали проверять аэропорт Домодедово после сообщения о «минировании»

В воскресенье, 20 декабря, специалисты организовали проверку аэропорта Домодедово после сообщения о «минировании». Пока неизвестно, кто об этом сообщил. Тем не менее аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи, проводится проверка», — передает ТАСС слова источника в экстренных службах.

Также известно, что эвакуация пассажиров и посетителей не проводилась.

В начале декабря в аэропорту Нью-Йорка проверили рейс, прилетевший из Москвы, из-за поступившего сообщения о «минировании». Борт приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. В результате пассажиров пришлось вывезти из самолета, а салон обыскать. Другие рейсы не задерживались. Информация об угрозе не подтвердилась.