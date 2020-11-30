Кинолог возмутился «хайпу» по поводу «издевательств» над собакой-блогером

Хозяйка пса Харпо Анастасия Лапшина установила видеокамеру в собачьей переноске, чтобы потом посмотреть, как прошел полет питомца в багажном отделении. Так в Сети появился ролик, в котором сотрудники сочинского аэропорта при погрузке в самолет кричат на Харпо матом, дразнят его подсвистыванием. Когда собака начала гавкать, взрослые мужчины начали лаять на нее в ответ.

Как считает Цигельницкий, с психикой собак, которые подвергаются подобным подшучиваниям не происходит ничего страшного.

«Конечно, для собаки это неприятно, но не смертельно. Если собака не реагирует на тех, кто ее дразнит, она либо спит, либо без сознания, либо мертвая. Такие лучше переносят, а остальные реагируют. Я не понимаю, чего хайп на всю страну поднимать по этому поводу», — задался вопросом специалист.

Он уточнил, что разницы между породами по реакции на такого рода провокации нет. Различия между животными наблюдаются на уровне индивидуальности.