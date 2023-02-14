Общество 14 февраля 2023, 15:55 Кинолог Владимир Уражевский рассказал, как животные предсказывают землетрясения

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Присмотревшись к поведению своих домашних питомцев, можно успеть спастись перед стихийным бедствиям, потому что животные более чувствительны к колебаниям земли. Об этом «ФедералПресс» рассказал кинолог Владимир Уражевский.

По его словам, ученые проводили множество исследований. И все они показали, что животные способны предсказывать землетрясение. Однако нет единого мнения, за какой именно срок. Так, некоторые говорят о о днях, другие — о двух часах или десятке минут.

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«Когда идут первые волны и возникает сейсмическая опасность, животные начинают вести себя очень активно и непривычно для обычного образа жизни. Начинают хаотично двигаться и т. д.», — рассказал Владимир Уражевский.

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Он отметил, что перед землетрясением в Турции и Сирии отмечали необычное поведение животных. За несколько дней начали выть собаки, а кошки беспокоились и выносили котят на улицу. Также признаком катаклизма могут быть хаотичные полеты птиц или выбрасываются на берег рыба.