Общество 18 января 2023, 13:44 Кинолог Владимир Голубев рассказал, с какой скоростью растут собаки разных пород

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При выборе собаки нужно учитывать не только ее характер, породу и рабочие качества, но и размер. Об этом РИАНО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Разные собаки достигают максимального размера в разном возрасте. Например, представители некоторых гигантских пород достигают взрослой формы к 18 месяцам или двум годам. При этом щенки растут неравномерно: сначала вытягивается рост, потом раздаются вширь. Причем в первый месяц своей жизни собаки демонстрируют самые быстрые изменения. Они вырастают порой в пять-шесть раз.

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«Разные собаки растут с разной скоростью и достигают своих максимальных размеров в разном возрасте. Например, некоторые некрупные питомцы могут достичь своего максимального размера к 10 месяцам, а собаки гигантских пород подрастут только к году», — рассказал Владимир Голубев.

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