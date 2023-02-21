Общество 21 февраля 2023, 12:17 Кинолог Владимир Голубев рассказал, чем опасно кормление собак блинами

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Идет масленичная неделя, и хозяева нередко поддаются на жалостливый взгляд своих домашних питомцев и начинают угощать собаку блинами, чего делать категорически нельзя. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, пищеварительная система собаки не приспособлена для домашней еды.

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«Сколько бы мы ни объясняли, что человеческая еда не подходит для того, чтобы кормить ей собак, всегда найдутся те, кто продолжает это делать. Что касается блинов, то нет ничего страшного, если хозяин угостит питомца небольшим блином без начинки, но усердствовать не стоит», — заявил Голубев.

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Блины готовят из яиц, молока и муки. Но лактоза у взрослых питомцев переваривается плохо из-за недостатка фермента. А мука — это углевод, который может навредить нормальному пищеварению.

Но особенно опасны для собаки сладкие блинчики. Например, с шоколадом. Он крайне вреден для собаки и может вызывать панкреатит и гепатит.